Иммунолог Логина рассказала об осложнениях запущенной аллергии

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14 марта 2022, 19:58

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Весной, в конце марта, начинается сезон аллергии, поэтому людям, находящимся в группе риска, следует подготовиться заранее. Если же человек не игнорирует профилактические мероприятия, то к основным симптомам могут присоединиться дополнительные проявления. Об этом рассказала «Вечерней Москве» врач-консультант крупных медицинских учреждений, иммунолог-аллерголог Надежда Логина.

Врач считает, что среди симптомов выделяют крапивницу, дерматит, но могут появиться более серьезные патологии.

«Осложнением может стать бронхиальная астма, кожные формы аллергических заболеваний — дерматит, крапивница и другие патологии, а также пищевая аллергия», — предупредила Логина.

Более того, пищевая аллергия может спровоцировать рецидивирующий отек Квинке, а также анафилактические реакции.