За сутки в Челябинской области ковидом заболели 816 человек

Аргументы Недели. Челябинск → Здоровье 13+

14 марта 2022, 10:26 Анна Семенова

Больных коронавирусом становится все меньше. Фото: сайт бесплатных иллюстраций pixabay

Рассказываем, где сделать прививку на этой неделе.

Как сообщает пресс-служба областного минздрава, за прошедшие сутки выписались по выздоровлению после перенесенного коронавируса 1364 человека. Им на смену пришли 816 новых пациентов, из которых 58 школьников. Скончались на больничных койках 18 человек.

Всего на 14 марта в регионе болеет ковидом под присмотром врачей 19 301 человек.

Можно сделать прививку и защититься от серьезных последствий вируса. Расписание на текущую неделю:

Челябинск:

КРК «Мегаполис», ежедневно с 10:00 до 20:00.

Суббота, 19 марта:

ТК «КС» с 12:00 - 15:00

ТРК «Алмаз», Леруа Мерлен с 10:00 - 15:00.

Магнитогорск:

с 14 по 20 марта:

ТРК «Континент» с 14:00 - 18:00.

Златоуст:

с 14 по 20 марта:

"Территория бизнеса" с 10:00 - 18:00.

Кыштым:

19 и 20 марта:

ТК «Радуга» с 10:00 - 14:00.

Чесма:

18 марта:

Центральный рынок с 10:00 - 13:00.

Бреды:

В выходные, 19 и 20 марта:

ТК «Магнит» с 10:00 - 14:00.

Круглосуточные пункты вакцинации в Челябинске: