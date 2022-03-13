За сутки в Челябинской области прибавилось менее тысячи больных ковидом

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13 марта 2022, 11:54 Анна Семенова

Вакцинироваться необходимо даже во время снижения заболеваемости. Фото: сайт бесплатных иллюстраций pixabay

Но смертность по-прежнему высокая.

Как сообщает пресс-служба областного минздрава, за прошедшие сутки выписались по выздоровлению 1174 человека. Им на смену пришло менее тысячи новых пациентов – 923, из которых 69 школьников.

Однако смертность все еще высока, на вчерашний день скончался от коронавирусной инфекции 21 человек.

На 13 марта в регионе переносят COVID-19 под присмотром врачей 19 867 человек.

Иммунологи советуют не расслабляться даже тем, кто перенес болезнь в легкой форме. Необходимо пройти противовоспалительную и антикоагулянтную терапию и сделать это непременно в поликлинике, не дома (неправильные действия могут привести к внутренним кровотечениям).

После острой фазы заболевания необходимо много отдыхать и проходить реабилитацию.