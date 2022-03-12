В Челябинской области закрывают ковидные центры

Аргументы Недели. Челябинск → Здоровье 13+

12 марта 2022, 09:33 Анна Семенова

Поликлиники области возвращаются к обычной работе. Фото Дмитрия Куткина, Вечерний Челябинск

За медицинской помощью обращается все меньше южноуральцев.

Как сообщили в пресс-службе областного минздрава, специальные «ковидные» поликлиники, которые были открыты в период подъема заболеваемости, с понедельника 14 марта прекращают свою работу. Все больницы и поликлиники будут принимать пациентов в штатном режиме с соблюдением противоэпидемических мер.

Количество ежедневно заболевающих сократилось в разы. За прошедшие сутки положительный ПЦР-тест получили 1018 человек, из них 74 школьника. Выздоровели и выписались 1834 человека. 19 человек скончалось.

Всего на 12 марта COVID-19 в Челябинской области переносят под присмотром врачей 20 139 человек.