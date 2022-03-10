За сутки в Челябинской области прибавилось 1648 больных ковидом

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10 марта 2022, 09:58 Анна Семенова

Заболевать стало меньше людей, но умирают по-прежнему многие. Фото: сайт бесплатных иллюстраций pixabay

Но смертность по-прежнему высокая.

По сообщению областного минздрава, за прошедшие сутки выписку по выздоровлению получили 6229 человек. Количество заболевших намного меньше – 1648 человек, из которых 108 школьников.

Хотя случаев заражения с каждым днем все меньше, цифры по смертности все еще высокие, на вчерашний день от коронавируса скончалось 18 человек.

Всего на 10 марта в регионе переносят COVID-19 под присмотром врачей 23 534 человека.

В Магнитогорске в горбольнице №3 открылась ПЦР-лаборатория, которая позволит быстрее выявлять новые случаи заболевания.

- Особенно пригодится оборудование в сезоны подъема заболеваемости ОРВИ, - говорит заведующая бактериологической лабораторией больницы Ксения Григорьева. - Помимо этого диагностика будет использоваться по направлению урогенитальных инфекций у пациентов женской консультации и гемоконтактных инфекций.