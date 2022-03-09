Омикрон перебрался в желудок

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9 марта 2022, 18:16

Штамм «Омикрон» имеет существенные отличия от предыдущей «Дельты». Для нового вида характерно развитие диареи, потеря аппетита. Треть заражённых пациентов жалуется на проблемы со стулом. Чаще всего страдают дети, у которых заболевание протекает в кишечной форме. Они не кашляют, и даже не имеют насморка.



В целом по стране наблюдается спад заболеваемости, однако заражённые по-прежнему поступают в ковидарии. Инфицированные пациенты также жалуются на першение и боль в горле. Многие начинают самостоятельное лечение заболевания, принимая антибактериальные препараты. Основные симптомы коронавируса проходят через несколько дней. В зону повышенного риска при заражении «Омикроном» попадают пациенты с хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта. В качестве вторичных проявлений «Омикрона» выступают сухость кожи, появление сыпи, синюшность кистей.



Заразившиеся в некоторых случаях могут жаловаться на головные боли, озноб. При этом точный диагноз установить можно только при помощи тестирования.

При появлении вышеперечисленных признаков специалисты рекомендуют незамедлительно обращаться к медикам, чтобы исключить развитие сложных и хронических заболеваний.