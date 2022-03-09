Омикрон перебрался в желудок

Штамм «Омикрон» имеет существенные отличия от предыдущей «Дельты». Для нового вида характерно развитие диареи, потеря аппетита. Треть заражённых пациентов жалуется на проблемы со стулом. Чаще всего страдают дети, у которых заболевание протекает в кишечной форме. Они не кашляют, и даже не имеют насморка.
В целом по стране наблюдается спад заболеваемости, однако заражённые по-прежнему поступают в ковидарии. Инфицированные пациенты также жалуются на першение и боль в горле. Многие начинают самостоятельное лечение заболевания, принимая антибактериальные препараты. Основные симптомы коронавируса проходят через несколько дней. В зону повышенного риска при заражении «Омикроном» попадают пациенты с хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта. В качестве вторичных проявлений «Омикрона» выступают сухость кожи, появление сыпи, синюшность кистей.
Заразившиеся в некоторых случаях могут жаловаться на головные боли, озноб. При этом точный диагноз установить можно только при помощи тестирования.
При появлении вышеперечисленных признаков специалисты рекомендуют незамедлительно обращаться к медикам, чтобы исключить развитие сложных и хронических заболеваний.
Аргументы Недели → Самое читаемое
Расчет российского ЗРК, оказавшийся в окружении украинских националистов, уничтожил девять самолетов и пять дронов
Под Мариуполем два украинских танка пошли в бой без динамической защиты и были сожжены военными ДНР с помощью гранатометов
TG-канал WarGonzo: в Мариуполе военные ДНР ведут бои на проспекте Победы, украинские нацбаты вынуждены отступать
- #ЗАУГЛОМ Можно ли отключить Россию от Интернета и мировой системы связи?
- 06.03 12:05 Самый надёжный способ похудеть за три недели на 25 кг
- 06.03 10:01 Тренер Кондрашев порекомендовал начинать весенние тренировки с небольших нагрузок
- 05.03 13:32 Врач Лысенко: у омикрон-штамма нет особенных симптомов, как у предыдущих вариантов коронавируса
- 05.03 11:59 Лекарств достаточно, но они могут подорожать