Челябинский зоопарк открыл зал с обезьянками

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9 марта 2022, 10:03 Анна Семенова

Обезьянки соскучились по посетителям. Фото: зоопарк Челябинска

За сутки в регионе зарегистрировано менее 2000 случаев ковида.

По данным областного минздрава, за прошедшие сутки в регионе справились с коронавирусной инфекцией и выписались из больниц и поликлиник 2253 человека. Им на смену пришли 1963 новых заболевших, из которых 122 школьника. Скончались в реанимациях 15 человек.

Всего на 9 марта в Челябинской области переносят ковид под присмотром врачей 28 133 человека.

А в связи с уменьшением количества заболевших в челябинском зоопарке вновь открыли зал приматов. Он был недоступен для посещений с начала февраля, так как обезьянки подвержены ОРВИ так же, как люди.

Однако, несмотря на послабления, сотрудники зоопарка просят посетителей не заходить в гости к приматам без маски.