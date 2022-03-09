Челябинский зоопарк открыл зал с обезьянками

За сутки в регионе зарегистрировано менее 2000 случаев ковида.
По данным областного минздрава, за прошедшие сутки в регионе справились с коронавирусной инфекцией и выписались из больниц и поликлиник 2253 человека. Им на смену пришли 1963 новых заболевших, из которых 122 школьника. Скончались в реанимациях 15 человек.
Всего на 9 марта в Челябинской области переносят ковид под присмотром врачей 28 133 человека.
А в связи с уменьшением количества заболевших в челябинском зоопарке вновь открыли зал приматов. Он был недоступен для посещений с начала февраля, так как обезьянки подвержены ОРВИ так же, как люди.
Однако, несмотря на послабления, сотрудники зоопарка просят посетителей не заходить в гости к приматам без маски.