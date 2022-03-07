За сутки в Челябинской области заболели ковидом 2082 человека

Аргументы Недели. Челябинск → Здоровье 13+

7 марта 2022, 09:53 Анна Семенова

Уровень заболеваемости снижается, многие страны уже отменили ограничения. Фото: сайт бесплатных иллюстраций pixabay

Несмотря на приличное снижение уровня заражения, наша страна на втором месте по количеству инфицированных.

На вчерашний день количество выписавшихся из больниц превысило количество заболевших коронавирусом. Справку о выздоровлении получили 2206 человек, а положительный ПЦР-тест 2082 человека, в том числе 133 школьника. 16 человек скончались в реанимациях.

Всего на 7 марта в Челябинской области переносят COVID-19 28 731 человек.

Как сообщает сайт коронавирус.рф, ссылаясь на ТАСС, во всем мире в феврале заболело ковидом почти вдвое меньше человек, чем в январе. Однако пик пришелся на последнюю неделю последнего зимнего месяца, когда выявили 10,6 млн заразившихся, а это вполне соответствует показателям начала года.

Хуже всего дела обстоят в Германии, здесь на месяц заболело около пяти миллионов человек. А вот Россия – на втором месте. У нас зарегистрировали 4,5 миллионов больных за месяц.