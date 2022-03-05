В Челябинской области ковидные центры переводят в обычный режим работы

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5 марта 2022, 17:03 Анна Семенова

Поликлиники понемногу возвращаются к обычной работе. Фото Олега Каргаполова, Вечерний Челябинск

Число обращений в специальные поликлиники сократилось.

Больных ковидом в Челябинской области с каждым днем становится все меньше. Ковидные поликлиники, которые в большом количестве открыли по всему региону в момент вспышки заболеваемости, уже не так востребованы. В амбулаторных центрах сократилось число обращений за помощью. Поэтому, по сообщению областного минздрава, с завтрашнего дня, 6 марта, некоторые медучреждения возвращаются к своей плановой работе.

В Челябинске:

ГКБ №1, женская консультация, ул. Днепропетровская, 11

В Магнитогорске:

ГБ №1 им. Г.И. Дробышева

При этом пациенты с признаками ОРВИ и ковида могут по-прежнему обратиться за консультацией и назначениями врача по адресам:

Челябинск:

ГКБ № 1, ул. Воровского, 9а, ежедневно, с 9:00 - 18:00;

ГКБ № 2, пр. Ленина, 82, вход со двора, в будни с 8:30 - 18:00, в выходные с 9:00 - 15:00;

ГКП № 5, пр. Комсомольский, 36а, каб. 102 и 103, ежедневно с 8:00 - 18:00;

ГКБ № 11, ул. Дзержинского, 15, ежедневно с 8:00 - 18:00;

ОКБ № 2, ул. Гагарина, 18, корпус 2, ежедневно с 8:00 - 18:00;

ОКБ № 3, пр. Победы 287а, пр. Победы 376в, ежедневно с 8:00 - 18:00;

ГКБ № 8, ул. Горького, 18, 7 подъезд, с понедельника по пятницу с 9:00 - 16:00;

ГКБ №9, ул. 5-я Электровозная, 5, ежедневно с 8:00 - 18:00;

ГКБ № 6, ул. 50 лет ВЛКСМ, 29, ежедневно с 9:00 - 18:00;

Полимедика, ул. Полянка, 2а, в будни с 8:00 - 20:00, в выходные с 9:00 - 17:00.

Миасс:

ГБ №2, ул. Ильменская, 81, ул. Ильмен-Тау, 3, ежедневно с 8:00 – 16:00.

Златоуст:

Городская больница, ул. Бушуева, 16, ежедневно с 9:00 – 18:00.

Троицк:

Областная больница, ул. Майская, 1, ежедневно с 8:00 – 16:00.

Симптомами коронавируса могут быть: