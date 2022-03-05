В Челябинской области ковидные центры переводят в обычный режим работы

Число обращений в специальные поликлиники сократилось.
Больных ковидом в Челябинской области с каждым днем становится все меньше. Ковидные поликлиники, которые в большом количестве открыли по всему региону в момент вспышки заболеваемости, уже не так востребованы. В амбулаторных центрах сократилось число обращений за помощью. Поэтому, по сообщению областного минздрава, с завтрашнего дня, 6 марта, некоторые медучреждения возвращаются к своей плановой работе.
В Челябинске:
- ГКБ №1, женская консультация, ул. Днепропетровская, 11
В Магнитогорске:
- ГБ №1 им. Г.И. Дробышева
При этом пациенты с признаками ОРВИ и ковида могут по-прежнему обратиться за консультацией и назначениями врача по адресам:
Челябинск:
- ГКБ № 1, ул. Воровского, 9а, ежедневно, с 9:00 - 18:00;
- ГКБ № 2, пр. Ленина, 82, вход со двора, в будни с 8:30 - 18:00, в выходные с 9:00 - 15:00;
- ГКП № 5, пр. Комсомольский, 36а, каб. 102 и 103, ежедневно с 8:00 - 18:00;
- ГКБ № 11, ул. Дзержинского, 15, ежедневно с 8:00 - 18:00;
- ОКБ № 2, ул. Гагарина, 18, корпус 2, ежедневно с 8:00 - 18:00;
- ОКБ № 3, пр. Победы 287а, пр. Победы 376в, ежедневно с 8:00 - 18:00;
- ГКБ № 8, ул. Горького, 18, 7 подъезд, с понедельника по пятницу с 9:00 - 16:00;
- ГКБ №9, ул. 5-я Электровозная, 5, ежедневно с 8:00 - 18:00;
- ГКБ № 6, ул. 50 лет ВЛКСМ, 29, ежедневно с 9:00 - 18:00;
- Полимедика, ул. Полянка, 2а, в будни с 8:00 - 20:00, в выходные с 9:00 - 17:00.
Миасс:
- ГБ №2, ул. Ильменская, 81, ул. Ильмен-Тау, 3, ежедневно с 8:00 – 16:00.
Златоуст:
- Городская больница, ул. Бушуева, 16, ежедневно с 9:00 – 18:00.
Троицк:
- Областная больница, ул. Майская, 1, ежедневно с 8:00 – 16:00.
- затяжной кашель
- повышение температуры
- болезненность в мышцах и суставах
- боли в горле
- трудности с дыханием, одышка
- тошнота, срыв стула
- потеря обоняния и вкуса
- сыпь на коже