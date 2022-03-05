Иммунологи советуют южноуральцам использовать спад эпидемии для вакцинации

Новая мутация «омикрона» угрожает всплеском заболеваемости.
По сообщению областного минздрава, за прошедшие сутки подтверждение коронавируса получили 2222 человека, из них 150 школьников. Выздоровели и выписались 2928 человек. 15 человек скончались от вируса.
На 5 марта COVID-19 переносят под присмотром врачей 29 146 жителей Челябинской области.
Тем временем на сайте стопкоронавирус.рф приводятся слова иммунолога Николая Крючкова, который говорит о распространении нового штамма ВА.2, это разновидность омикрона, при которой вновь может пропасть обоняние.
Крючков предполагает, что при самом благоприятном раскладе остановится спад заболеваемости, в худшем случае – вновь начнется рост. Март и апрель – ключевые месяцы в этом вопросе и ограничения снимать, по мнению доктора, было нельзя.
Пока идет спад, необходимо привиться тем, кто это еще не сделал. На 4 марта уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России всего 56%.