Иммунологи советуют южноуральцам использовать спад эпидемии для вакцинации

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5 марта 2022, 10:32 Анна Семенова

Омикрон мутирует и может вызвать новый виток заболеваемости. Фото: сайт бесплатных иллюстраций pixabay

Новая мутация «омикрона» угрожает всплеском заболеваемости.

По сообщению областного минздрава, за прошедшие сутки подтверждение коронавируса получили 2222 человека, из них 150 школьников. Выздоровели и выписались 2928 человек. 15 человек скончались от вируса.

На 5 марта COVID-19 переносят под присмотром врачей 29 146 жителей Челябинской области.

Тем временем на сайте стопкоронавирус.рф приводятся слова иммунолога Николая Крючкова, который говорит о распространении нового штамма ВА.2, это разновидность омикрона, при которой вновь может пропасть обоняние.

Крючков предполагает, что при самом благоприятном раскладе остановится спад заболеваемости, в худшем случае – вновь начнется рост. Март и апрель – ключевые месяцы в этом вопросе и ограничения снимать, по мнению доктора, было нельзя.

Пока идет спад, необходимо привиться тем, кто это еще не сделал. На 4 марта уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России всего 56%.