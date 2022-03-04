Инфекционисты не исключают новых подъемов заболеваемости ковидом на Южном Урале

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4 марта 2022, 09:42 Анна Семенова

Важно сохранять коллективный иммунитет. Фото: сайт бесплатных иллюстраций pixabay

Все будет зависеть от силы коллективного иммунитета.

По данным областного минздрава, в регионе за сутки получили положительный ПЦР-тест 2295 человек, из них 152 школьника. 3390 человек выздоровели и выписались. 17 человек скончалось от коронавируса.

Всего на 4 марта в Челябинской области переносят ковид под присмотром врачей 29 867 человек.

Уровень заболеваемости снижается, многие ограничительные меры уже сняты, но инфекционисты настаивают: расслабляться нельзя. Если коллективный иммунитет начнет снижаться, а вирусы будут мутировать, то новые вспышки неизбежны.

Напомним, что на Южном Урале отменили QR-коды в крупных ТРК и магазинах, на мероприятиях документ о вакцинации еще нужен, но отменены ограничения по количеству участников.