Большинство регионов отменяют ковидные ограничения, остаются только маски

Аргументы Недели → Здоровье 13+

3 марта 2022, 12:10

Фото: pixabay.com

По данным Роспотребнадзора, заболеваемость снижается уже в 75 из 85 регионов страны. Анна Попова сообщила, что обязательны по-прежнему только ношение масок в помещениях и усиленная дезинфекция.

Уровень заболеваемости устойчиво снижается. От QR-кодов за последние две недели отказались уже более 40 регионов - Татарстан, Архангельская, Саратовская, Орловская и Нижегородская области, Алтайский край, Подмосковье и другие.

Некоторые эксперты прогнозируют скорое завершение пандемии. Однако многие все же считают, что успокаиваться рано, нужно внимательно наблюдать за эволюцией вируса. Есть вероятность, что мутации на «омикроне» не закончатся.

Врачи также предупреждают – чтобы поддержать высокий уровень популяционного иммунитета, важно продолжать вакцинацию и ревакцинацию.