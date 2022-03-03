За сутки в Челябинской области ковидом заболели 155 школьников

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3 марта 2022, 10:32 Анна Семенова

Скоро в общем доступе появится подкожный тест на антитела к "короне". Фото: сайт бесплатных иллюстраций pixabay

Хотя ограничения ослабили, заболеваемость все еще на высоком уровне.

По сообщению областного минздрава, за прошедшие сутки положительный ПЦР-тест получили 2373 человека, из них 155 школьников. За этот же период выписались из больниц и поликлиник по выздоровлению 3698 человек. 18 человек скончалось от ковида.

Всего по официальным данным на сегодняшний день в регионе болеет коронавирусом 30 979 человек.

А ученые продолжают искать меры противостояния заразе. Например, совсем скоро в стране начнут тестировать кожный тест на антитела. Он позволит узнать, перенес ли человек ковид, выработался ли у него иммунитет и нужно ли спешить с ревакцинацией. Помочь в исследованиях вызвались 20 человек, которые не болели коронавирусом и не делали прививку.

Процедура проведения теста будет напоминать реакцию Манту. Через три дня после подкожного введения антигена будет замеряться образовавшаяся папула.