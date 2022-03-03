За сутки в Челябинской области ковидом заболели 155 школьников

Хотя ограничения ослабили, заболеваемость все еще на высоком уровне.
По сообщению областного минздрава, за прошедшие сутки положительный ПЦР-тест получили 2373 человека, из них 155 школьников. За этот же период выписались из больниц и поликлиник по выздоровлению 3698 человек. 18 человек скончалось от ковида.
Всего по официальным данным на сегодняшний день в регионе болеет коронавирусом 30 979 человек.
А ученые продолжают искать меры противостояния заразе. Например, совсем скоро в стране начнут тестировать кожный тест на антитела. Он позволит узнать, перенес ли человек ковид, выработался ли у него иммунитет и нужно ли спешить с ревакцинацией. Помочь в исследованиях вызвались 20 человек, которые не болели коронавирусом и не делали прививку.
Процедура проведения теста будет напоминать реакцию Манту. Через три дня после подкожного введения антигена будет замеряться образовавшаяся папула.