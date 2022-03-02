В Челябинской области вновь увеличилось число умерших от ковида

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2 марта 2022, 09:53 Анна Семенова

Коронавирус продолжает уносить жизни южноуральцев. Фото: сайт бесплатных иллюстраций pixabay

Хотя число заболевших по-прежнему снижается.

По данным областного минздрава, за прошедшие сутки 3836 человек выздоровели и выписались из больниц и поликлиник. При этом врачи приняли 2405 новых пациентов, из которых 172 школьники.

Скачок произошел в количестве скончавшихся от ковида, их ко вчерашнему дню 21 человек.

Всего подтвержденный анализами COVID-19 на 2 марта переносит 32 322 южноуральца.

Чтобы оперативнее определять наличие вируса, в Кыштыме открылась лаборатория по проведению ПЦР-исследований. Базируется она в горбольнице им. А. П. Силаева.

Сюда будут привозить тесты, взятые у жителей Кыштымского городского округа, Каслинского, Верхне-Уфалейского и Нязепетровского районов.