В южноуральской детской поликлинике создают Страну Здоровья

Аргументы Недели. Челябинск → Здоровье

1 марта 2022, 17:20 Анна Семенова

В такую поликлинику зайти приятно. Фото: телеграм-канал Минздравствуйте

На стенах художники создали космический корабль, волшебный лес и другие интересные картины.

Скучные поликлиники в Челябинской области постепенно исчезают. В Челябинскую детскую «восьмерку» хоть экскурсии води: здесь тебе и незаразная ветрянка на стенах, и фонтан в коридоре, и запорожец, за рулем которого можно почувствовать себя взрослым. Подтягиваются и другие руководители медучреждений, раскрашивают помещения с душой, для детишек.

Вот и в Южноуральске с нетерпением ждут открытия обновленной городской поликлиники. К вопросу дизайна подошли серьезно. Художникам предстоит воплотить в жизнь 17 тематических изображений. Маленькие посетители в Стране Здоровья узнают, как устроен город, кто живет под водой, какая звезда самая большая и другие интересные факты.

- Мы на финишной прямой, - говорит главный врач городской больницы г. Южноуральск Наталья Ишуткина, - основные ремонтные работы закончены, сейчас идет роспись стен, закупается и расставляется новая мебель.

Первых пациентов планируют принять уже в апреле.