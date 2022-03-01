Южноуральцы вновь могут потерять обоняние из-за нового штамма ковида

Аргументы Недели. Челябинск → Здоровье 13+

1 марта 2022, 09:32 Анна Семенова

Омикрон видоизменился и вновь угрожает обонянию южноуральцев. Фото: сайт бесплатных иллюстраций pixabay

«Омикрон» видоизменился, вакцинация по-прежнему необходима.

Как сообщает пресс-служба областного минздрава, за прошедшие сутки выписались из больниц 3951 человек, им на смену пришли 2497 новых заразившихся ковидом. 180 из них – это школьники. Скончались от вируса на больничных койках 18 человек.

Всего на 1 марта в регионе переносят COVID-19 33 774 человека.

И хотя «омикрон» сдает свои позиции, в Челябинской области ослабили некоторые ограничения, ликовать рано. Постоянно мутирующий вирус приготовил новые сюрпризы. «Стелс-омикрон», который уже зарегистрирован на территории России, характеризуется потерей обоняния, как и штамм «Дельта».

Иммунологи напоминают, что вакцинация все еще является главным способом снизить риски при заражении ковидом.