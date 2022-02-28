В Челябинской области ковидные поликлиники возвращают к обычной работе

Аргументы Недели. Челябинск → Здоровье

28 февраля 2022, 14:40 Анна Семенова

Поликлиники будут работать в обычном режиме с 1 марта. Фото Людмилы Ковалевой, Южноуральская панорама

Уровень заболеваемости в регионе снижается.

С начала месяца количество ежедневно заболевающих коронавирусом снизилось почти вдвое. В связи с этим некоторые ковидные амбулаторные центры, развернутые в Челябинске и Магнитогорске, уже не востребованы и возвращаются к своей обычной работе.

Уже завтра, 1 марта, возобновляется обычный прием в челябинских ГКБ № 5, ул. 3-го Интернационала, 69; ГКБ №8, пер. Артиллерийский, 2А; ГКП №8, ул. Трашутина, 20 и магнитогорской ГБ №2, ул. Уральская, 48.

Круглосуточный прием в ковидных поликлиниках на базе челябинских ОКБ№2 и ГКБ№9 приостановлен.

Также с первого весеннего дня возобновятся диспансеризация и профосмотры.

А привиться на этой неделе можно по адресам:

Челябинск:

КРК «Мегаполис», ежедневно с 10:00 до 20:00.

5 марта:

ТК «КС» с 12:00 - 15:00

ТРК «Алмаз», Леруа Мерлен с 10:00 - 15:00

Магнитогорск:

с 28 февраля по 6 марта

ТРК «Гостиный двор» с 14:00 - 18:00

ТРК «Континент» с 14:00 - 18:00.

Златоуст:

с 28 февраля по 6 марта:

"Территория бизнеса" с 10:00 - 18:00.

Кыштым:

5, 6 марта:

ТК «Радуга» с 10:00 - 14:00.

Чесма:

4 марта:

Центральный рынок с 10:00 - 13:00.

Катав-Ивановск:

1 марта:

ДЦ «Октябрь» с 13:00 - 15:00.

Бреды:

5, 6 марта: