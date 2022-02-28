В Челябинской области ковидные поликлиники возвращают к обычной работе

Уровень заболеваемости в регионе снижается.
С начала месяца количество ежедневно заболевающих коронавирусом снизилось почти вдвое. В связи с этим некоторые ковидные амбулаторные центры, развернутые в Челябинске и Магнитогорске, уже не востребованы и возвращаются к своей обычной работе.
Уже завтра, 1 марта, возобновляется обычный прием в челябинских ГКБ № 5, ул. 3-го Интернационала, 69; ГКБ №8, пер. Артиллерийский, 2А; ГКП №8, ул. Трашутина, 20 и магнитогорской ГБ №2, ул. Уральская, 48.
Круглосуточный прием в ковидных поликлиниках на базе челябинских ОКБ№2 и ГКБ№9 приостановлен.
Также с первого весеннего дня возобновятся диспансеризация и профосмотры.
А привиться на этой неделе можно по адресам:
Челябинск:
- КРК «Мегаполис», ежедневно с 10:00 до 20:00.
5 марта:
- ТК «КС» с 12:00 - 15:00
- ТРК «Алмаз», Леруа Мерлен с 10:00 - 15:00
Магнитогорск:
с 28 февраля по 6 марта
- ТРК «Гостиный двор» с 14:00 - 18:00
- ТРК «Континент» с 14:00 - 18:00.
Златоуст:
с 28 февраля по 6 марта:
- "Территория бизнеса" с 10:00 - 18:00.
Кыштым:
5, 6 марта:
- ТК «Радуга» с 10:00 - 14:00.
Чесма:
4 марта:
- Центральный рынок с 10:00 - 13:00.
Катав-Ивановск:
1 марта:
- ДЦ «Октябрь» с 13:00 - 15:00.
Бреды:
5, 6 марта:
- ТРК «Магнит» с 10:00 - 14:00.