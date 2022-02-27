Южноуральцам-аллергикам нужно опасаться ковида

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27 февраля 2022, 11:04 Анна Семенова

Аллергикам нужно быть предельно осторожными. Фото: сайт бесплатных иллюстраций pixabay

Скоро весна и иммунологи предупредили тех, кто ожидает обострения хронического заболевания.

По данным областного минздрава, за прошедшие сутки подтверждение коронавируса получили 2615 южноуральцев. Из них 203 школьника. Выздоровели и выписались из больниц и поликлиник 4186 человек. Скончались от ковида 14 человек.

Всего на учете у врачей с коронавирусной инфекцией находится на сегодняшний день 36 695 человек.

Между тем, через пару дней наступит календарная весна, а вместе с ней – обострение у аллергиков. Как рассказала сайту URA.ru врач высшей категории, кандидат медицинских наук, иммунолог-аллерголог Надежда Логина, ковид вызывает тяжелое течение аллергических заболеваний. Обострение может случиться даже у тех, кто более 10 лет был в ремиссии.