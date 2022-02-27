Врач Логина заявила, что лечением сезонной аллергии следует заниматься до начала цветения

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27 февраля 2022, 08:29

аллергия на цветение, pixabay.com

Иммунолог-аллерголог кандидат медицинских наук Надежда Логина сообщила в беседе с журналистами о методах лечения сезонной аллергии. По словам эксперта, этим следует заниматься заблаговременно.

Надежда Логина уточнила, что само лечение заключается в проведении иммунотерапии. Врач отметила, что существует аллерген-специфическая иммунотерапия аллерговакцинами, в рамках которой маленькие дозы пыльцы и вводятся пациенту подкожно дважды в неделю в течение полугода на протяжении трех лет.

Эксперт в разговоре с RT уточнила, что более современной технологией является аутолимфоцитотерапия – применение собственных иммунных клеток, лимфоцитов, выделенных из небольшого количества крови аллергика. В этом случае срок лечение длится один месяц, причем в процессе такой терапии лечатся сразу все виды аллергии.