В Челябинской области снизилось число заболевших и умерших от ковида

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26 февраля 2022, 09:59 Анна Семенова

Коронавирус остается проблемой для многих. Фото: сайт бесплатных иллюстраций pixabay

За сутки было проведено 19 369 ПЦР-тестов.

Цифры в сегодняшнем отчете областного минздрава вселяют небольшой, но оптимизм. Снизилось не только количество заболевших, но и число умерших от вируса за сутки. Всего за 24 часа было проведено 19 369 тестов. Положительный результат получили 2784 южноуральца. 211 из них – школьники. Выписку по выздоровлению получили 1776 человек. Скончались на больничных койках 15 человек, и это гораздо меньше, чем за последние дни (например, вчера жертвами заболевания стали 20 человек).

Всего на 26 февраля COVID-19 официально переносят 38 280 жителей области.

Напоминаем, что в эти выходные можно сделать прививку, которая защитит вас и ваших близких от печального исхода. Расписание – здесь.