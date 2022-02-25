Где южноуральцам сделать прививку от ковида в выходные

Заболеваемость и смертность в регионе по-прежнему высокие.
Как сообщает пресс-служба областного минздрава, за прошедшие сутки у врачей прибавилось 2948 пациентов с подтвержденным коронавирусом. 215 из них – школьники. При этом выписали по выздоровлению 5135 человек. Скончались от ковида 20 человек.
Всего на 25 февраля в области болеет коронавирусной инфекцией 37 287 человек.
По-прежнему самой действенной защитой от вируса является прививка. Вот где можно сделать ее в предстоящие выходные:
Челябинск:
- КРК «Мегаполис» с 10:00 до 20:00.
В субботу, 26 февраля:
- ТК «КС» с 12:00 - 15:00
- ТРК «Алмаз», Леруа Мерлен с 10:00 - 14:00
В воскресенье, 27 февраля:
- ТРК «Алмаз», Леруа Мерлен с 10:00 - 14:00.
Магнитогорск:
25-27 февраля:
- ТРК «Гостиный двор» с 14:00 - 18:00
- ТРК «Континент» с 14:00 - 18:00.
Златоуст:
25-27 февраля:
- «Территория бизнеса» с 10:00 - 17:00.
Кыштым:
26 и 27 февраля:
- ТК «Радуга» с 10:00 - 14:00
Сосновский район:
В субботу, 26 февраля:
- Вишневая горка, ул. Вишневая Аллея, 2 с 9:00 - 12:00.
Бреды:
26 и 27 февраля:
- ТРК «Магнит» с 10:00 - 14:00.
Круглосуточные пункты вакцинации в Челябинске:
- ГКБ № 2, пр. Ленина, 82
- ОКБ № 3, пр. Победы, 287, 376в.
- ЖД Вокзал, медпункт
Чтобы не заболеть сразу после прививки, необходимо соблюдать меры безопасности: не ходить в баню и на массаж три дня, соблюдать социальную дистанцию, носить маску и пользоваться антисептиками.