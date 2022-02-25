Где южноуральцам сделать прививку от ковида в выходные

Аргументы Недели. Челябинск → Здоровье

25 февраля 2022, 12:17 Анна Семенова

Прививка защищает от осложнений. Фото: сайт бесплатных иллюстраций pixabay

Заболеваемость и смертность в регионе по-прежнему высокие.

Как сообщает пресс-служба областного минздрава, за прошедшие сутки у врачей прибавилось 2948 пациентов с подтвержденным коронавирусом. 215 из них – школьники. При этом выписали по выздоровлению 5135 человек. Скончались от ковида 20 человек.

Всего на 25 февраля в области болеет коронавирусной инфекцией 37 287 человек.

По-прежнему самой действенной защитой от вируса является прививка. Вот где можно сделать ее в предстоящие выходные:

Челябинск:

КРК «Мегаполис» с 10:00 до 20:00.

В субботу, 26 февраля:

ТК «КС» с 12:00 - 15:00

ТРК «Алмаз», Леруа Мерлен с 10:00 - 14:00

В воскресенье, 27 февраля:

ТРК «Алмаз», Леруа Мерлен с 10:00 - 14:00.

Магнитогорск:

25-27 февраля:

ТРК «Гостиный двор» с 14:00 - 18:00

ТРК «Континент» с 14:00 - 18:00.

Златоуст:

25-27 февраля:

«Территория бизнеса» с 10:00 - 17:00.

Кыштым:

26 и 27 февраля:

ТК «Радуга» с 10:00 - 14:00

Сосновский район:

В субботу, 26 февраля:

Вишневая горка, ул. Вишневая Аллея, 2 с 9:00 - 12:00.

Бреды:

26 и 27 февраля:

ТРК «Магнит» с 10:00 - 14:00.

Круглосуточные пункты вакцинации в Челябинске:

ГКБ № 2, пр. Ленина, 82

ОКБ № 3, пр. Победы, 287, 376в.

ЖД Вокзал, медпункт

Чтобы не заболеть сразу после прививки, необходимо соблюдать меры безопасности: не ходить в баню и на массаж три дня, соблюдать социальную дистанцию, носить маску и пользоваться антисептиками.