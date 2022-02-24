В Челябинской области растет смертность от коронавируса

Аргументы Недели. Челябинск → Здоровье 13+

24 февраля 2022, 12:27 Анна Семенова

Вакцинация убережет от смерти и опасных осложнений. Фото: сайт бесплатных иллюстраций pixabay

За сутки скончались 24 человека.

Хотя количество случаев заболевания ковидом в регионе не увеличивается, умирает от вируса каждый день все больше южноуральцев. За прошедшие сутки на больничных койках скончалось 24 пациента, и это больше, чем в последние дни.

Всего, по сообщению областного минздрава, положительный ПЦР-тест получили 3118 человек, из них 234 школьника. Выздоровело и выписалось из больниц и поликлиник 5088 человек.

Всего больных COVID-19 на сегодня в Челябинской области - 39 494 человека.

Между тем, РИА Новости сообщает, что новый подвид штамма «омикрон» под названием «стелс-омикрон» уже набирает силу в России. Уже сейчас среди всех случаев заражений доля именно этого штамма -7,4%. Этот подвид еще более патогенный, он дает большую нагрузку на легкие.

При этом, как сообщает российский минздрав, среди заболевших привитых лишь 4%, тяжелых случаев единицы. Большинство госпитализированных сегодня – это непривитые.