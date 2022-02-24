В Челябинской области растет смертность от коронавируса

За сутки скончались 24 человека.
Хотя количество случаев заболевания ковидом в регионе не увеличивается, умирает от вируса каждый день все больше южноуральцев. За прошедшие сутки на больничных койках скончалось 24 пациента, и это больше, чем в последние дни.
Всего, по сообщению областного минздрава, положительный ПЦР-тест получили 3118 человек, из них 234 школьника. Выздоровело и выписалось из больниц и поликлиник 5088 человек.
Всего больных COVID-19 на сегодня в Челябинской области - 39 494 человека.
Между тем, РИА Новости сообщает, что новый подвид штамма «омикрон» под названием «стелс-омикрон» уже набирает силу в России. Уже сейчас среди всех случаев заражений доля именно этого штамма -7,4%. Этот подвид еще более патогенный, он дает большую нагрузку на легкие.
При этом, как сообщает российский минздрав, среди заболевших привитых лишь 4%, тяжелых случаев единицы. Большинство госпитализированных сегодня – это непривитые.