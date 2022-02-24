После Омикрона планета столкнётся с более опасным штаммом

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24 февраля 2022, 11:16

Новый вид коронавируса «Омикрон» стал результатом мутаций. Инфекция получила возможность фиксироваться в клетках верхних дыхательных путей. Симптомы заболевания частично похожи на ОРВИ.



«Омикрон» может остаться в мире как сезонное заболевание. Однако это не означает, что у коронавируса не будет новых мутаций. Он по-прежнему способен преодолевать иммунные барьеры. На фоне заболевших сезонным гриппом определить Омикрон можно только при помощи теста.



После перенесённого коронавирусного заболевания в организме человека формируется защитный иммунитет. Однако он не способен защитить от повторного заражения, отмечает замдиректора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.



Специалисты отмечают рост рисков тромботических осложнений после перенесённого коронавируса. У людей очень часто развиваются инфаркты и инсульты. Почти у всех пациентов наблюдается плохой сон, нарушение вкусовых ощущений, проблемы с пищеварением. У некоторых людей снижается сопротивляемость к другим инфекциям.