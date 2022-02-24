ВРАК государства: онкология пока побеждает нацпроект по борьбе с нею

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24 февраля 2022, 09:31

Ежегодно на лечение онкологических больных в рамках нацпроекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» в течение двух лет из бюджета выделено 969 миллиардов рублей. Несмотря на это, в регионах не хватает лекарств для тяжело больных пациентов.



По новым законам, онкологические больные могут проходить лечение только в своих регионах. Клинику выбирает комиссия, а не сам пациент. Чиновники полагают, что такая политика позволяет развивать и поддерживать лечебные заведения на местах. В плачевном состоянии в российской системе лечения онкологии находится иммунотерапия. Тарифы на неё через систему ФОМС не всегда перекрывают реальную стоимость лекарств.



Онкологи уже обращались в федеральный центр с просьбой изменения системы оплаты, чтобы клиники могли использовать инновационные препараты. Но в этом году ситуация поменялась в ещё худшую сторону. Половина применяемых ранее схем лечения осталась без финансирования. Больницы вынуждены использовать неэффективные терапии, которые вызывают побочные эффекты. Президент Противоракового общества России Давид Заридзе считает, что система здравоохранения в текущем году столкнётся со стрессом.