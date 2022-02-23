Врач-отоларинголог Зайцев предостерег людей с болью в горле от поедания мороженого

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23 февраля 2022, 13:22 Источник: Радио Sputnik

мороженое, pixabay.com

Врач-отоларинголог высшей категории Владимир Зайцев рассказал, в каких случаях можно вылечить больное горло, употребляя мороженое. По словам эксперта, данный продукт способен как помочь, так и навредить.

Владимир Зайцев отметил, что любой холод приводит к спазмированию сосудов, вследствие чего при поедании мороженого или фруктового льда возникает спазм слизистой оболочки задней стенки глотки, сосудов, небных миндалин, что как бы бережет от воспаления. Однако в беседе с Радио Sputnik врач уточнил, что если воспаление уже в ходу, фактор переохлаждения может лишь навредить.

"Поэтому я бы предостерег людей с болью в горле от поедания холодного", – заявил отоларинголог.