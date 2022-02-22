21 южноуралец умер от ковида за прошедшие сутки

Аргументы Недели. Челябинск → Здоровье 13+

22 февраля 2022, 10:10 Анна Семенова

Смертность даже от так называемого легкого штамма остается высокой. Фото Юлии Боровиковой, Вечерний Челябинск

Смертность в регионе остается высокой.

Несмотря на снижение уровня заболеваемости в Челябинской области, количество ежедневно умирающих не уменьшается. За прошедшие сутки не справились с коронавирусом 21 человек.

Положительный ПЦР получили 3408 человек, из которых 255 школьников. При этом выздоровели и выписались из больниц и поликлиник 4985 человек.

Всего на 22 февраля в Челябинской области официально лечится от COVID-19 43 378 человек.

А в это время, как сообщает Интерфакс, 10 тысяч флаконов препарата «КОВИД-глобулин», предназначенного для лечения коронавируса, выпустили в оборот. Каждый регион может закупить его самостоятельно для своих медучреждений.

В основе данного лекарства – плазма крови тех, кто уже переболел ковидом. При исследованиях более 70% пациентов, в чьем лечении применялся препарат, выздоравливали без осложнений.