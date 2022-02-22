21 южноуралец умер от ковида за прошедшие сутки

Смертность в регионе остается высокой.
Несмотря на снижение уровня заболеваемости в Челябинской области, количество ежедневно умирающих не уменьшается. За прошедшие сутки не справились с коронавирусом 21 человек.
Положительный ПЦР получили 3408 человек, из которых 255 школьников. При этом выздоровели и выписались из больниц и поликлиник 4985 человек.
Всего на 22 февраля в Челябинской области официально лечится от COVID-19 43 378 человек.
А в это время, как сообщает Интерфакс, 10 тысяч флаконов препарата «КОВИД-глобулин», предназначенного для лечения коронавируса, выпустили в оборот. Каждый регион может закупить его самостоятельно для своих медучреждений.
В основе данного лекарства – плазма крови тех, кто уже переболел ковидом. При исследованиях более 70% пациентов, в чьем лечении применялся препарат, выздоравливали без осложнений.