Диетолог Михаил Гинзбург поведал о вреде сладких продуктов

Аргументы Недели → Здоровье 13+

21 февраля 2022, 21:15

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Диетолог Михаил Гинзбург рассказал в беседе с «Вечерней Москвой», какой вред приносит злоупотребление сладостями и газировкой.



Эксперт уверяет, что последствия от злоупотребления сахаром имеют накопительный эффект. Например, из-за этого может развиться сахарный диабет второго типа и такие осложнения как слепота или почечная недостаточность.



Не стоит забывать, что газированные напитки тоже сладкие. Они вымывают фосфор и способствуют развитию гангрены. А из-за быстрого всасывания в организм приводят к остеопорозу и диабету.



Особую опасность сладкие продукты представляют для детей, причем последствия для них могут быть не только физическими, но и психическими.



«У ребятишек при злоупотреблении вредными продуктами запускается процесс ожирения, который впоследствии нарушает гормональные процессы в организме. Такая клиническая картина может привести к бесплодию и половой дисфункции у мальчиков и девочек в будущем, что также скажется на их психике, ведь излишний вес в юном возрасте нередко становится причиной насмешек со стороны сверстников», - поясняет врач.



Также Михаил Гинзбург посоветовал исключить опасные для здоровья продукты тем людям, у кого уже имеются перечисленные диагнозы, чтобы избежать патологий.