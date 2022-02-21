В Челябинской области снижается количество заболевших ковидом школьников

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21 февраля 2022, 09:48 Анна Семенова

После разобщения школьных коллективов заболеваемость пошла на спад. Фото: сайт бесплатных иллюстраций pixabay

Перевод большого количества классов на дистант дал свои плоды.

В начале месяца новый штамм коронавируса «омикрон» активно нападал на школьников, каждый день подтвержденные ПЦР-тесты получали в среднем 800 ребят.

Всеобщего перехода на дистант южноуральские власти решили не устраивать, что было связано с неоднородностью уровня заболеваемости в разных муниципалитетах. Однако руководителям на местах предоставили право принимать решение самостоятельно. Так в Магнитогорске, Озерске и Снежинске по домам распустили все школы и кружки дополнительного образования. В других городах массово закрывались отдельные классы. Разобщение детских коллективов быстро дало свои плоды: заболеваемость среди детей пошла на спад. На сегодняшний день, по сообщению областного минздрава, заболели 260 учеников. Всего ПЦР со знаком «+» пришел сегодня 4979 южноуральцам. 19 человек скончались за сутки от COVID-19.

Всего на 21 февраля коронавирусом в регионе официально болеет 44 976 человек.