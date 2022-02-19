В Челябинской области снижается число заболевших, но больше умирает от ковида

Свежую статистику представили в областном минздраве.
За сутки выздоровели и выписались 4424 человека. Им на смену пришли 3967 новых заболевших, из которых 280 школьников. И хотя уровень заболеваемости маленькими шагами идет вниз, показатели смертности не могут этим похвастать. 21 человек стал жертвой коронавирусной инфекции.
Всего, по официальным данным областного минздрава, на 19 февраля переносят COVID-19 46 911 южноуральцев.
Школьников, уходивших на дистант в трех городах области, Магнитогорске, Озерске и Снежинске, постепенно возвращают за парты. Например, ребята из города металлургов учились из дома две недели, но с понедельника, 21 февраля, у них начнутся очные занятия.