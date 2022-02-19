В Челябинской области снижается число заболевших, но больше умирает от ковида

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19 февраля 2022, 11:27 Анна Семенова

Чтобы не заразиться, очень важно соблюдать простые правила безопасности. Фото: сайт бесплатных иллюстраций pixabay

Свежую статистику представили в областном минздраве.

За сутки выздоровели и выписались 4424 человека. Им на смену пришли 3967 новых заболевших, из которых 280 школьников. И хотя уровень заболеваемости маленькими шагами идет вниз, показатели смертности не могут этим похвастать. 21 человек стал жертвой коронавирусной инфекции.

Всего, по официальным данным областного минздрава, на 19 февраля переносят COVID-19 46 911 южноуральцев.

Школьников, уходивших на дистант в трех городах области, Магнитогорске, Озерске и Снежинске, постепенно возвращают за парты. Например, ребята из города металлургов учились из дома две недели, но с понедельника, 21 февраля, у них начнутся очные занятия.