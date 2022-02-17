Психолог Гладышева рассказала о эмоциях, от которых толстеют

Аргументы Недели → Здоровье 13+

17 февраля 2022, 21:50

pixabay.com

Эмоции часто могут являться причиной лишнего веса. Такими причинами становятся, например, стрессы, недовольство жизнью или даже подсознательное желание оградить себя от общения с другими людьми. Подобные состояния требуют проработки не только с врачом, но и с психологом. Об этом «Вечерней Москве» рассказала психолог Марина Гладышева.

«Если мы вспомним пирамиду потребностей по Маслоу, то там нижний уровень — физиологические потребности и безопасность. Любой стресс ввергает человека в состояние небезопасности. Когда человек голодный, ему не до театра и даже не до любви. Как только начинается стресс, человек сразу стремится закрыть самое основное, что его пугает», — рассказала психолог.

Гладышева обратила внимание, что очень показательным примером стала пандемия: когда она только началась, люди массово закупали еду.

Психолог отметила, что постоянное недовольство жизнью тоже может привести к набору веса.

«Недовольство жизнью — часто встречающаяся картина, особенно у женщин более старшего возраста, у которых, может быть, не все сложилось в жизни, как хотелось бы, и они считают, что им жизнь не очень интересна. И тогда этот вкус жизни закрывается едой, особенно десертами. Человек старается что-то привнести в свою жизнь. А что привнести, если ничего не хочется или, может быть, не позволяет финансовое положение?» — рассказала Гладышева.

Более того, по мнению психолога, человек может приобрести лишние килограммы даже из-за положительных эмоций.

«Кто-то, бывает, от горя ест, кто-то от горя, наоборот, худеет. Кто-то ест от радости, чтобы эту радость сделать более насыщенной. Поэтому из-за любых эмоций можно набрать вес», — объяснила Гладышева.

Существует бессознательный поведенческий сценарий, когда лишний вес зависит от взаимодействия с социумом.

«Когда человеку сложно выстраивать контакты или в детстве была какая-то травля со стороны сверстников, то у него происходит набор веса как некая защитная реакция по отношению к социуму. Человек будет есть слишком много. Но это уже следствие, а не причина», — отметила Гладышева.

Многие учёные говорят о том, что психосоматика тесно связана с эмоциями человека, с его чувствами. Человека с лишним весом стоит лечить не только медикаментозно, но и психологическими методами, тогда и эффект будет намного ярче.

Если человек замечает за собой, что у него на эмоциональном уровне есть тяга к еде, желательно обращаться к психологу. Существуют психологи-коучи, которые помогут разобраться в ситуации, уверяет эксперт.

Если у человека не получается найти причину лишнего веса, то работы с эмоциями не достаточно. Лучше обратиться к врачу — диетологу или эндокринологу и сдать анализы. Также можно посетить нутрициолога. Он поможет наладить питание.