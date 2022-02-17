За сутки в Челябинской области от ковида скончалось 20 человек

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17 февраля 2022, 09:48 Анна Семенова

Ковид не сдает позиций, забирая жизни людей. Фото Юлии Боровиковой, Вечерний Челябинск

Но количество заболевших уменьшается.

В то время как количество заразившихся с каждым днем чуть уменьшается, количество смертей от ковида растет. По сообщению областного минздрава, выписались за последние сутки 4382 человека, а прибыл 4201 заболевший, из которых 336 школьников. Скончалось от коронавирусной инфекции 20 человек.

Всего на 17 февраля в Челябинской области переносят COVID-19 47 770 человек.

Врачи напоминают, вакцинация защищает от летального исхода. Если вы еще не привились, сделать это можно в ближайшие дни по адресам:

Челябинск:

КРК «Мегаполис», ежедневно с 10:00 до 20:00.

В субботу, 19 февраля:

ТК «КС» с 12:00 - 15:00.

Магнитогорск:

С 17 по 20 февраля:

ТРК «Гостиный двор» с 14:00 - 18:00

ТРК «Континент» с 14:00 - 18:00.

Златоуст:

С 17 по 20 февраля:

"Территория бизнеса" с 10:00 - 17:00.

Кыштым:

19 и 20 февраля:

ТК «Радуга» с 10:00 - 14:00.

Чесма:

18 февраля:

Центральный рынок с 10:00 - 13:00.

Еманжелинск:

17 и 18 февраля:

Дворец культуры им. А. С. Пушкина с 17:00 - 18:00.

ПГТ Красногорский, Дворец культуры им. В. И. Ленина с 17:00 - 18:00.

Круглосуточные пункты вакцинации в Челябинске:

ГКБ № 2, пр. Ленина, 82

ОКБ № 3, пр. Победы, 287, 376в.

ЖД Вокзал, медпункт.

Подростки 12-17 лет могут получить вакцину: