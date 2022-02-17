За сутки в Челябинской области от ковида скончалось 20 человек

Но количество заболевших уменьшается.
В то время как количество заразившихся с каждым днем чуть уменьшается, количество смертей от ковида растет. По сообщению областного минздрава, выписались за последние сутки 4382 человека, а прибыл 4201 заболевший, из которых 336 школьников. Скончалось от коронавирусной инфекции 20 человек.
Всего на 17 февраля в Челябинской области переносят COVID-19 47 770 человек.
Врачи напоминают, вакцинация защищает от летального исхода. Если вы еще не привились, сделать это можно в ближайшие дни по адресам:
Челябинск:
- КРК «Мегаполис», ежедневно с 10:00 до 20:00.
В субботу, 19 февраля:
- ТК «КС» с 12:00 - 15:00.
Магнитогорск:
С 17 по 20 февраля:
- ТРК «Гостиный двор» с 14:00 - 18:00
- ТРК «Континент» с 14:00 - 18:00.
Златоуст:
С 17 по 20 февраля:
- "Территория бизнеса" с 10:00 - 17:00.
Кыштым:
19 и 20 февраля:
- ТК «Радуга» с 10:00 - 14:00.
Чесма:
18 февраля:
- Центральный рынок с 10:00 - 13:00.
Еманжелинск:
17 и 18 февраля:
- Дворец культуры им. А. С. Пушкина с 17:00 - 18:00.
- ПГТ Красногорский, Дворец культуры им. В. И. Ленина с 17:00 - 18:00.
Круглосуточные пункты вакцинации в Челябинске:
- ГКБ № 2, пр. Ленина, 82
- ОКБ № 3, пр. Победы, 287, 376в.
- ЖД Вокзал, медпункт.
Подростки 12-17 лет могут получить вакцину:
- В мегапункте - КРК «Мегаполис» в Челябинске;
- В поликлинике по месту жительства;
- В школе при заполнении добровольного согласия от родителей.