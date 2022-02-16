В Челябинской области снизилось число заражений ковидом, но подросла смертность

Аргументы Недели. Челябинск → Здоровье

16 февраля 2022, 09:53 Анна Семенова

Снизить риск заражения помогут простые правила безопасности. Фото: сайт бесплатных иллюстраций pixabay

ПЦР-тест сдали 21 273 раза за сутки.

По сообщению областного минздрава, зафиксирована небольшая, но тенденция к снижению количества заболевших южноуральцев. Выписались по выздоровлению за сутки 4886 человек. Заболели 4705 человек, 560 из них – школьники.

Но есть и плохая новость – скончались от коронавирусной инфекции 18 человек, это больше, чем за последние дни.

Медики напоминают: если вы заболели, но чувствуете себя сносно и не относитесь к группе риска (нет хронических заболеваний, вы не беременны и вам не более 65 лет), идти в поликлинику не обязательно, больничный лист можно оформить дистанционно, через сайт talon.zdrav74.ru, по телефону горячей линии 122 или по телефону регистратуры поликлиники по месту жительства.

Если же состояние ухудшается, температура поднимается выше 38 более чем три дня подряд, появилась одышка, упала сатурация, нужно вызвать скорую или неотложку.