Эксперт Алексей Кудрявцев рассказал о способе восстановления органов после нейроковида

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15 февраля 2022, 22:25

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О том, как восстановить функции мозга сообщает «Вечерняя Москва».



Нейроковид — это совершенно новая разновидность коронавируса. Учёными уже доказано, что болезнь поражает не только лёгкие, а все органы, включая головной мозг, что приводит к нарушению когнитивных способностей. Существуют ли эффективные препараты, которые смогут восстановить функции мозга? Нужны ли они?



Говоря о головном мозге, специалист Алексей Кудрявцев оповещает о том, что для восстановления памяти необходимо принимать витамины группы В. Также, при дефиците этого элемента наблюдается быстрая утомляемость, физическая слабость и переменчивое настроение:



«В целом витамины группы В играют очень большую роль в клеточном метаболизме, они улучшают работу не только центральной нервной системы, но и сердца, придают чувство бодрости и прилива жизненных сил. Например, B6, или пиридоксин, первый среди остальных в этой группе, который препятствует развитию депрессии и улучшает мышление», - осведомляет Кудрявцев.



От нагрузок на нервную систему освобождает витамин С. А от Альцгеймера спасет витамин К, который укрепляет сосуды и улучшает когнитивные способности. Не стоит забыть и о приеме омега-3 жирных кислот.



«Плюс» витаминов состоит в том, что их можно получать при правильном выборе продуктов. Поэтому, способ достаточно для восстановления органов достаточно прост: насыщайте организм нужными витаминами и веществами.