Кардиолог Ольга Каплиева: «Врожденный порок сердца — не приговор»

Аргументы Недели. Хабаровск → Здоровье 13+

15 февраля 2022, 09:42

За последние пять лет в Хабаровском крае медики фиксировали нарастание заболеваний сердечно-сосудистой системы у детей и подростков. Число зарегистрированных случаев заболеваний системы кровообращения у детей до 14 лет выросло с 1332,7 до 1398 на сто тысяч человек, у подростков 15-17 лет - с 3875,3 до 4095 на сто тысяч человек, в том числе с диагнозом, установленным впервые в жизни: с 1042,3 до 1490,74 случаев. Такая тенденция наблюдается на фоне интенсивного развития и совершенствования новых технологий диагностики и лечения сердечно-сосудистой патологии, однако проблема заболеваемости у детей требует особого внимания. Об этом «Аргументы недели» поговорили с детским кардиологом, кандидатом медицинских наук, деканом педиатрического факультета ФГБОУ ВО ДВГМУ Минздрава России, доцентом кафедры педиатрии, неонатологии и перинатологии с курсом неотложной медицины ИНПОА Ольгой Каплиевой.

- Ольга Викторовна, каким сердечно-сосудистым заболеваниям подвержены дети в большей степени?

- Надо отметить, что структура таких заболеваний на приеме у детского кардиолога различается в зависимости от возраста. У детей грудного и раннего возраста это в основном врожденные пороки сердца, малые аномалии развития сердца, например в виде открытого овального окна. Более 72% всех зарегистрированных случаев врожденных пороков сердца в стране отмечены у детей первых 14 лет жизни. У более старших детей возрастает количество нарушений ритма и проводимости сердца, выявление которых увеличивается в так называемые критические периоды роста и развития - период новорожденности, 4-5 лет, 7-8 лет и подростковый возраст. У детей школьного и подросткового возраста на развитие патологии сердца и сосудов в основном влияет дисбаланс вегетативной нервной системы, который проявляется в дизрегуляторных расстройствах сердечно-сосудистой и нейро-эндокринной систем, на фоне которых возникают нарушения ритма и проводимости сердца, повышение или понижение артериального давления, с отсутствием различий по полу, однако повышение артериального давления среди подростков чаще фиксируется именно у юношей.

- Как минимизировать риски таких болезней у детей? Мама на этапе беременности может повлиять на это?

- Сердечно-сосудистая система плода формируется первой из всех его систем, потому что плод нуждается в собственном кровообращении для полноценного развития других органов. Развитие и формирование сердечно-сосудистой системы начинается на третьей неделе и заканчивается к восьмой неделе внутриутробного развития. Однако, на 4-5 неделе беременности женщина еще не уверена или не знает, беременна ли она, если не слишком ждет этого события. Она не меняет своего образа жизни, привычек, иногда вредных, может продолжать работать на вредном производстве или делать тяжелую физическую нагрузку дома, на работе, может перенести на ногах вирусную инфекцию, например грипп, энтеровирусную инфекцию, новую коронавирусную инфекцию. Будущая мать еще не думает о будущем, а это будущее уже живет, бьется, растет, так как жизнь ребенка начинается не с момента рождения, а с момента зачатия. Для того, чтобы минимизировать риски развития врожденной патологии сердца и сосудов необходимо с ранних сроков беременности исключать влияние тератогенных факторов, которые могут повлиять на эмбриональное развитие плода и формирование органов и систем.

- Когда в семье есть «сердечники», молодые родители всегда опасаются, чтобы болезнь не передалась малышу «по наследству». В таких случаях родители должны предпринимать что-то особенное, проходить дополнительные диагностики, например?

- Да, наследственная предрасположенность также является причиной врожденных пороков сердца. Если в семье где уже есть ребенок или родственник с таким заболеванием, при планировании следующей беременности обязательно нужно пройти расширенное комплексное обследование с использование современных инструментальных и лабораторных диагностических методик, медико-генетическое консультирование, поскольку вероятность рождения ребенка с пороком сердца в последующих поколениях выше. Для диагностики врожденных пороков развития в антенатальном периоде проводят УЗИ скрининг беременных, начиная с 11-14 недели. Пренатальное выявление порока сердца позволяет родителям психологически подготовиться к рождению такого ребенка, ведь врожденные пороки сердца это не приговор! Если ребенку поставили такой диагноз, не стоит опускать руки, нужно узнать все способы поддержания здоровья таких детей, а также причины развития данного заболевания, пройти необходимое обследование, чтобы врач назначил соответствующее лечение.

- В каких случаях наиболее высок риск рождения ребенка с врожденным пороком сердца?

- Если ранее у женщины были выкидыши или мертворожденные, если будущая мама во время беременности принимает алкоголь, наркотики, курит. Кроме того, если в семье женщины есть история рождения детей с пороками или мертворождения. Влияет также и экология, неблагоприятное производство. Если женщина во время беременности - особенно в первом триместре - перенесла инфекционные, вирусные заболевания. Опасны во время беременности лекарственные препараты с тератогенным эффектом, приводящие к развитию уродств у плода, или эндокринные препараты для сохранения беременности - гормоны.

- Вы сказали, что врожденный порок сердца не является приговором. Может ли ребенок при таком заболевании вести полноценную жизнь?

- При современных методах кардиохирургического лечения не менее 85% пациентов с врожденными пороками сердца, оперированные в раннем возрасте, достигают зрелого возраста и имеют нормальную физическую работоспособность, в большинстве случаев ведут нормальную жизнь и становятся абсолютно полноценными членами общества. К счастью, сегодняшняя медицина позволяет проводить кардиохиргическую коррекцию порока сердца. Если операция выполнена своевременно и успешно, ребенок полноценно развивается и растет, родители навсегда забывают о существовании порока. После операции обязательно наблюдаться у детского кардиолога и педиатра, проходить контрольные эхокардиографические исследования.

- Такие детки смогут заниматься спортом, ходить в секции?

- Допуск детей с врожденными пороками сердца к спорту - важный вопрос. При структурных изменениях сердца врожденной этиологии нормальные реакции сердца на нагрузку могут быть существенно изменены. Задачей обследования перед допуском к тренировкам становится выявление скрытых сердечно-сосудистых аномалий, которые могут прогрессировать при регулярных занятиях. Необходимо провести обследование с определением функционального класса порока с определением группы для занятия физкультурой или вид спорта. Если это гемодинамически не значимый порок, то ограничений по занятиям спортом нет. При коррегированных пороках возможны умеренные ограничения, контроль функциональных показателей сердечно-сосудистой системы и динамическое наблюдение специалистов,.

Тяжелый порок является противопоказанием для занятий спортом, но разрешается курсы лечебной физкультурой под наблюдением врача ЛФК.