В Челябинской области школьники меньше стали заражаться ковидом

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15 февраля 2022, 09:33 Анна Семенова

Среди школьников заболеваемость резко снизилась. Фото: сайт бесплатных иллюстраций pixabay

Количество заболевших за сутки учеников существенно снизилось.

Как сообщает пресс-служба областного минздрава, всего за сутки прирост заболевших коронавирусной инфекцией составил 5159 человек. Школьников из них – 570, это значительно меньше, чем за последнюю неделю (вчера их было 891). Скончались на больничных койках от ковида 14 человек.

Всего коронавирус на сегодняшний день переносит 48 170 житель Челябинской области.

По данным Роспотребнадзора, эпидемиологическая ситуация в регионе остается напряженной, однако уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом снижается. Дети 3-6 лет стали болеть на 14,5% меньше, дети до 2 лет- на 6% меньше, школьники – на 40% меньше.

Взрослые пока не могут похвастаться такими цифрами, в этой категории заболеваемость снизилась лишь на 1,6%.