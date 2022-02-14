За сутки в Челябинской области 5110 человек заболели и 16 умерли от ковида

Аргументы Недели. Челябинск → Здоровье 13+

14 февраля 2022, 09:37 Анна Семенова

Ковид никак не желает отступать. Фото: сайт бесплатных иллюстраций pixabay

Всего было проведено 25 019 ПЦР - тестов.

Более 25 тысяч южноуральцев заподозрили у себя коронавирусную инфекцию. У 5110 человек она подтвердилась, среди них 891 школьник. 16 человек за сутки скончались на больничных койках от ковида.

По данным областного минздрава, всего на 14 февраля в регионе переносят коронавирусную инфекцию 48 363 человека.

Кстати, Челябинская область получит 15 167,7 тыс. рублей из федеральной казны на оплату труда медработников, консультирующих больных ковидом, ОРВИ и гриппом дистанционно, при помощи телемедицины. По сумме наш регион оказался в лидерах по УрФО, больше нас получит только Свердловская область.

А что касается показателей вакцинации, то сознательных челябинцев становится все больше. За выходные первый компонент вакцины получили 2364 горожанина, завершили курс - 1429 человек.