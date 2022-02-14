Южный Урал вошел в топ-3 регионов УрФО по размеру трансфертов на телемедицину

Аргументы Недели. Челябинск → Здоровье 13+

14 февраля 2022, 08:51 Татьяна Михайлова Источник: Глав.Индекс

Фото Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

По распоряжению правительства РФ Челябинской области выделено 15 167,7 тысяч рублей.

Сегодня телеграм-канал «Глав.Индекс» опубликовал рейтинг регионов Уральского федерального округа по размеру выделенного территории межбюджетного трансферта в 2022 году из федерального бюджета на софинансирование оплаты труда медработников.

Напомним, что 5 февраля было подписано распоряжение правительства РФ на предоставление трансферов на обеспечение оплаты труда медработникам, оказывающих консультативную медпомощь с применением телемедицинских технологий для граждан, заболевших новой коронавирусной инфекцией, ОРВИ, гриппом, получающих медпомощь на дому.

Челябинская область заняла в рейтинге «Глав.Индекса» второе место. Региону выделено 15 167,7 тысяч рублей. Лидером индекса оказалась Свердловская область (19 137,1 тысяч рублей), замыкает тройку лидеров Ханты-Мансийский автономный округ (11 280 тысяч рублей).