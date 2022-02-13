За сутки в Челябинской области заболели ковидом 893 школьника

Аргументы Недели. Челябинск → Здоровье

13 февраля 2022, 11:39 Анна Семенова

Распространение ковида не снижает темпов. Фото: сайт бесплатных иллюстраций pixabay

Всего положительный ПЦР-тест получили 5107 человек.

По сообщению областного минздрава, на сегодняшний день в регионе болеет коронавирусом 47 948 человек. Только за прошедшие сутки у врачей прибавилось 5107 пациентов, из которых 893 школьника (и это при том, что три города отправили ребят на дистанционное обучение). Скончались от вируса 18 человек.

Медики сообщают: при появлении признаков ОРВИ вы можете обратиться в амбулаторный «ковидный» центр.

Челябинск:

ГКБ №9, ул. 5-я Электровозная, 5, ежедневно, круглосуточно.

ГКБ № 6, ул. 50 лет ВЛКСМ, 29, ежедневно, с 9:00 - 00:00.

ГКБ №1, женская консультация, ул. Днепропетровская, 11, ежедневно, с 8:00-18:00

ГКБ № 1, ул. Воровского, 9а, ежедневно, с 9:00 - 18:00;

ГКБ № 2, пр. Ленина, 82, вход со двора, в будни с 8:30 до 18:00, в выходные с 9:00 до15:00;

ГКП № 5, пр. Комсомольский, 36а, каб. 102 и 103, ежедневно, с 8:00 - 18:00;

ГКБ № 11, ул. Дзержинского, 15, ежедневно, с 8:00 - 18:00;

ОКБ № 2, ул. Гагарина, 18, корпус 2, ежедневно, круглосуточно;

ОКБ № 3, пр. Победы 287а, пр. Победы 376в, ежедневно, с 8:00 - 18:00;

ГКБ № 5, ул. 3-го Интернационала, 69, ежедневно, с 8:00 - 18:00;

ГКБ № 8, ул. Горького, 18, 7 подъезд, понедельник-пятница, с 9:00 - 16:00;

ГКП № 8, ул. Трашутина, 20, ежедневно, с 9:00 - 16:00;

ГКБ №8, дневной стационар, пер. Артиллерийский, 2А, понедельник-суббота, 8:00 -16:00 (для жителей северо-востока).

Миасс:

ГБ №2, ул. Ильменская, 81, ул. Ильмен-Тау, 3, ежедневно, с 8:00 – 16:00.

Златоуст:

Городская больница, ул. Бушуева, 16, ежедневно, с 9:00 – 18:00.

Троицк:

Областная больница, ул. Майская, 1, ежедневно, с 8:00 – 16:00.

Магнитогорск:

ГБ №1 им. Г.И. Дробышева, ул. Советская 219, с понедельника по пятницу с 9:00 – 18:00; суббота с 9:00-16:00; воскресенье с 9:00 – 15:00;

ГБ №2, ул. Уральская, 48, с понедельника по пятницу с 9:00 – 18:00; суббота с 9:00-16:00; воскресенье с 9:00 – 15:00.

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