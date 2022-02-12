Челябинцам объяснили, как оформить больничный дистанционно

За сутки в регионе вновь более пяти тысяч заболевших.
По данным областного минздрава, у терапевтов за сутки прибавилось 5004 пациента с подтвержденным ковидом. Из них 898 школьников и это новый антирекорд региона.
17 человек не справились с вирусом и скончались в больницах. Всего на 12 февраля в Челябинской области официально переносят COVID-19 46 834 человека.
Южноуральцы могут дистанционно оформить больничный (и закрыть его, не приходя в поликлинику). Это работает, если:
- у вас появились симптомы ОРВИ: температура, кашель, потеря обоняния, першение в горле, насморк)
- вы не в группе риска (не старше 65 лет, не беременны, не страдаете хроническими заболеваниями).
Действия просты:
- заходите на сайт talon.zdrav74.ru
- ищете раздел «Оформление больничного листа и дистанционное консультирование»
- заполняете необходимые личные данные
- указываете свои симптомы и к какой поликлинике вы относитесь, пишете, нужен ли вам больничный
- после этого с вами связывается сотрудник медучреждения, проведет консультацию и скажет, нужно ли вам показаться лично или вы сможете лечиться дома самостоятельно.
Лист нетрудоспособности начинает действовать с момента передачи данных на сайте.