Челябинцам объяснили, как оформить больничный дистанционно

Аргументы Недели. Челябинск → Здоровье

12 февраля 2022, 10:46 Анна Семенова

Сегодня не обязательно проводить часы в очереди к врачу. Фото: сайт бесплатных иллюстраций pixabay

За сутки в регионе вновь более пяти тысяч заболевших.

По данным областного минздрава, у терапевтов за сутки прибавилось 5004 пациента с подтвержденным ковидом. Из них 898 школьников и это новый антирекорд региона.

17 человек не справились с вирусом и скончались в больницах. Всего на 12 февраля в Челябинской области официально переносят COVID-19 46 834 человека.

Южноуральцы могут дистанционно оформить больничный (и закрыть его, не приходя в поликлинику). Это работает, если:

у вас появились симптомы ОРВИ: температура, кашель, потеря обоняния, першение в горле, насморк)

вы не в группе риска (не старше 65 лет, не беременны, не страдаете хроническими заболеваниями).

Действия просты:

заходите на сайт talon.zdrav74.ru ищете раздел «Оформление больничного листа и дистанционное консультирование» заполняете необходимые личные данные указываете свои симптомы и к какой поликлинике вы относитесь, пишете, нужен ли вам больничный после этого с вами связывается сотрудник медучреждения, проведет консультацию и скажет, нужно ли вам показаться лично или вы сможете лечиться дома самостоятельно.

Лист нетрудоспособности начинает действовать с момента передачи данных на сайте.