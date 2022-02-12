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Челябинцам объяснили, как оформить больничный дистанционно

, 10:46

Челябинцам объяснили, как оформить больничный дистанционно
Сегодня не обязательно проводить часы в очереди к врачу. Фото: сайт бесплатных иллюстраций pixabay

За сутки в регионе вновь более пяти тысяч заболевших.

По данным областного минздрава, у  терапевтов за сутки прибавилось 5004 пациента с подтвержденным ковидом. Из них 898 школьников и это новый антирекорд региона.

17 человек не справились с вирусом и скончались в больницах. Всего на 12 февраля в Челябинской области официально переносят COVID-19   46 834 человека.

Южноуральцы могут дистанционно оформить больничный (и закрыть его, не приходя в поликлинику). Это работает, если:

  • у вас появились симптомы ОРВИ: температура, кашель, потеря обоняния, першение в горле, насморк)
  • вы не в группе риска (не старше 65 лет, не беременны, не страдаете хроническими заболеваниями).

Действия просты:

  1. заходите на сайт talon.zdrav74.ru
  2. ищете раздел  «Оформление больничного листа и дистанционное консультирование»
  3. заполняете необходимые личные данные
  4. указываете свои симптомы и к какой поликлинике вы относитесь, пишете, нужен ли вам больничный
  5. после этого с вами связывается сотрудник медучреждения, проведет консультацию и скажет, нужно ли вам показаться лично или вы сможете лечиться дома самостоятельно.

Лист нетрудоспособности начинает действовать с момента передачи данных на сайте.

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