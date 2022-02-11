Главный психиатр Минздрава Кекелидзе: на время пандемии в обычных поликлиниках необходимо обеспечить прием психиатров

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11 февраля 2022, 15:39 Источник: ТАСС

Фото: pixabay.com

На время пандемии к поликлиникам необходимо прикомандировать психиатров и психотерапевтов, поскольку постковидные стрессовые расстройства должны выявлять и лечить именно эти специалисты. Такое мнение высказал в пятницу, выступая в Совете Федерации, главный внештатный психиатр Минздрава, президент Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского Зураб Кекелидзе.

«Само по себе это требует осмотра врача-психиатра в обязательном порядке. Но здесь возникает следующая ситуация. С одной стороны, все это должно быть возложено на врачей-психиатров, но врач-психиатр в настоящее время работает исключительно в психоневрологическом диспансере. Но, разумеется, никто из тех, кто перенес ковид и так далее, в диспансер не пойдет, потому что возникает опасение, что его могут поставить на учет», - заявил Кекелидзе.

По мнению специалиста, неврологи и психологи, работающие в обычной клинике, не смогут выявить симптомы постковидного расстройства, а следовательно и оказать необходимую помощь таким пациентам. Поэтому, пока не закончится пандемия, необходимо «врачей из психоневрологических диспансеров, врачей-психотерапевтов и психиатров делать прикомандированными к обычным поликлиникам».

Среди постковидных симптомов, с которыми должны работать психиатры, врач назвал страх смерти, бытовую агрессию, конфликтность, стремление постоянно говорить о перенесенном заболевании с окружающими.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко по итогам выступления Кекелидзе поручила проработать вопрос о психиатрической реабилитации пациентов, переболевших ковидом, в поликлиниках в рамках обязательного медицинского страхования.

Ранее психиатр Олег Осичкин в связи с пандемией спрогнозировал серьезный рост психических расстройств в ближайшие полгода-год.