В Челябинской области ковидом болеет более 45 тысяч человек

Аргументы Недели. Челябинск → Здоровье 13+

11 февраля 2022, 13:02 Анна Семенова

Ковид заставил продлить дистант у школьников в некоторых городах. Фото: сайт бесплатных иллюстраций pixabay

Вновь рванули вверх ежедневные цифры по зараженным.

Статистика по заболевшим южноуральцам, казалось, меняется в меньшую сторону, но нет. За прошедшие сутки вновь зафиксирован скачок. 4997 человек получили положительный ПЦР-тест, в их числе 892 школьника. 18 человек скончались от коронавируса на больничных койках.

Всего на 11 февраля в регионе переносят ковид 45 262 человека. И это только те, кто обратился к врачу и сдал анализы.

В двух городах области, где школьников отправляли на дистант на неделю, не торопятся возвращать детей за парты. Пару дней назад решение продлить заочное обучение до 16 февраля приняли в Снежинске. Сегодня стало известно, что и в Магнитогорске уроки будут проходить онлайн до 20 февраля.