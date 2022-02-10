После Омикрона в мире может наступить вирусное затишье

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10 февраля 2022, 15:10

По словам представителя Всемирной организации здравоохранения в РФ Мелиты Вуйнович, сильная заразность новым штаммом коронавируса является очередным этапом пандемии.



Высока вероятность, что в текущем году острая фаза пандемии будет завершена. Пока же новый штамм «Омикрон», отличающийся лёгким течением заболевания, представляет опасность для непривитых. Смертельные случаи после заражения им фиксируются во всех странах мира, говорит Вуйнович. В разгар пандемии одни страны смягчают ограничительные меры, другие, напротив, ужесточают их. ВОЗ рекомендует сохранять бдительность. Пик заболеваемости новым штаммом в целом в мире ещё не пройден.



После «Омикрона» может наступить затишье. Таких массовых волн уже не будет, хотя вирус продолжает мутировать. Из-за неподготовленности систем здравоохранения во всех странах человечество заплатило слишком большую цену. В первые дни пандемии каждый час на планете от коронавируса умирали 99 человек. Сейчас ситуация заметно улучшилась.



Российская вакцина «Спутник» проходит процедуру регистрации. Она одинакова для всех подобных вакцин. Все детали о российском препарате остаются засекреченными. Пока не известно, когда «Спутник» признают за границей.