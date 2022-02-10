От «легкого» штамма коронавируса умирает все больше южноуральцев

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10 февраля 2022, 10:01 Анна Семенова

Южноуральцы вновь стали чаще болеть и умирать от ковида. Фото Людмилы Ковалевой, Южноуральская панорама

Врачи объяснили, почему важно наблюдать за состоянием заразившихся детей.

В свежих списках областного минздрава 4513 заболевших ковидом южноуральцев. Среди них вновь много школьников – 756. В то же время за сутки выздоровели и получили выписку 3264 человека.

Продолжает расти смертность от штамма, который все считали легким. За сутки омикрон унес жизни 17 человек.

Всего на 10 февраля в Челябинской области переносят COVID-19 - 43 665 человек, это официальные цифры, учитывающие лишь тех, кто обратился к врачу и сдал ПЦР, оказавшийся положительным.

Тем временем врачи предупреждают: омикрон, который так активно «набросился» на детей, может быть для них очень опасен. Все, кто младше пяти лет, могут заработать острый ларинготрахеит. А это заболевание грозит отеком гортани. Если вовремя не обратиться за медицинской помощью, малыш может погибнуть. Важно обращать внимание на состояние ребенка при болезни: если появился лающий кашель, дыхание свистящее, а носогубный треугольник посинел, срочно вызывать скорую.