Аргументы Недели → Здоровье 13+

9 февраля 2022, 16:12

Всем до скучной зевоты известно, что убийцей №1 в мире являются сердечно-сосудистые заболевания, причём сюда нужно включить и диабет, разрушающий сосудистую систему. Второй убийца - рак. Третья по численности причина смерти в мире – лекарства. Какой бы странной, страшной и шокирующей эта информация ни показалась на первый взгляд, но неумолимая статистика свидетельствует: выписанные врачами лекарства только в США каждые пять минут убивают одного больного. Врачи лечат с таким усердием и так интенсивно, что просто гробят людей. В медицине даже появился новый раздел, который изучает болезни, вызванные лекарствами. Он называется ятрогенная патология.



И за всё в конечном итоге отдувается печень. Никогда не слышали выражение «лекарственный цирроз»? Болезней медицина наизобретала уже десятки тысяч. Лекарственных препаратов ещё больше. Зачем такое разнообразие? А затем, что это огромная отрасль экономики, которая существует сама для себя – здесь работают люди и получают зарплаты и премии, тут наличествуют акционеры. Медицине и фармацевтической промышленности объективно выгодно, чтобы люди болели. Иначе с чем они будут бороться и на что жить?



Для врача лучший клиент – тот, который ходит постоянно. И год за годом покупает услуги врача и лекарства. Зачем его окончательно вылечивать? А от смертей в выигрыше гробовщики, врачи и фармацевты – стервятники наших дней, паразитирующие на людских страданиях. Причём зачастую вторые и третьи поставляют клиентов первым – только по официальным данным, мировая индустрия здравоохранения тратит на неэффективное лечение пациентов 2, 5 миллиарда долларов.



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