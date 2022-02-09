Биотехнолог Альховский заявил, что в конечном итоге коронавирус станет обычной простудой

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9 февраля 2022, 13:34 Источник: Известия

мужчина болеет, фото: pixels.com

Завлабораторией биотехнологии Института вирусологии имени Ивановского НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Сергей Альховский рассказал, что новая коронавирусная инфекция в скором времени станет обычной простудой. По его словам, штаммы будут появляться и дальше, но не будут вызывать тяжелое течение болезни.

Альховский уточнил, что новый вариант коронавируса «омикрон» в сравнении с предшественником дельта-штаммом имеет повышенную трансмиссивность и меньшую патогенность.

«Может быть, появление других вариантов, которые тоже будут иметь сниженную патогенность, в конце концов вытеснит штаммы, которые вызывают тяжелые заболевания, и мы будем жить с этим вирусом, как мы живем с другими сезонными коронавирусами, которые вызывают обычный насморк»,- пояснил медик.

Биотехнолог добавил, что в конечном итоге COVID-19 должен перейти в разряд обычных сезонных респираторных простуд.