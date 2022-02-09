Жизнь в небоскрёбах опасна для здоровья

Аргументы Недели → Здоровье 13+

9 февраля 2022, 10:42

Проживание в небоскрёбах может отрицательно отразиться на деятельности сердца, внутренних органах.



Постоянное переживание страха высоты, неблагоприятная и непривычная визуальная среда оказывают негативное влияние на человека. В определённых случаях имеется риск развития психических проблем.



Кроме этого в высотках не всегда имеется достаточный приток свежего воздуха. Он идёт, как правило, только через систему вентиляции, увеличивая риск распространения инфекций. Подъём на лифте очень часто сопровождается перепадом давления, от которого закладывает уши.



Влияние на организм человека проживания в высотках хорошо изучено за рубежом. Важно помнить, что на высокий этаж сложнее добраться врачам и спасателям. Несмотря на вышеперечисленные факторы, проживание в небоскрёбах имеет и положительные моменты. На высоте более ста метров уровень угарного газа в сотни раз меньше, чем внизу.



В России большая часть высоток расположена в мегаполисах. Квартиры на верхних этажах люди приобретают чаще всего не для личного проживания, а для сдачи в аренду. Опытные инвесторы скупают жилплощадь на верхних этажах ещё на этапе строительства. Это считается выгодным вложением средств, которые оправдывают себя сразу после получения жилья.



