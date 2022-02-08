Диетолог Соломатина рассказала об опасности свежевыжатых соков

Аргументы Недели → Здоровье 13+

8 февраля 2022, 23:02

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Людям, у которых диагностирован диабет, проблемы с ЖКТ, не стоит употреблять свежевыжатые соки. Но и здоровые люди должны с осторожностью употреблять такие напитки. Лучше всего свежевыжатые соки разбавлять водой. Об этом рассказала «Вечерней Москве» диетолог Елена Соломатина.

Диетолог обратила внимание, что данные соки полезны только при определённых условиях.

«Свежевыжатые соки, если говорить об овощных и именно с мякотью, — это нормальные соки, если пить их из нормальных овощей, в небольшом количестве и они только что сделаны. Для некоторых людей что-то жевать достаточно сложно и принимать овощи и фрукты можно в таком виде», — рассказала специалист.

Соломатина объяснила, что более опасные соки – это те, которые делают в кафе или столовых. Всё потому, что свежевыжатые соки быстро портятся, и в случае приготовления в общепите мы не можем понять, каким образом делали и даже какой лед добавляли. В некоторых случаях лед из некачественной воды может привести к отравлению.

Некоторым людям свежевыжатые соки не стоит пить вообще, уверена Соломатина.

«Бывает индивидуальная непереносимость. Еще соки, даже только что выжатые (скажем, фруктовые), опасны для тех, у кого есть диабет, инсулинорезистентность, лишний вес, заболевания желудочно-кишечного тракта. Кислые соки содержат много органических кислот и с точки зрения того, что они разъедают зубную эмаль, их рекомендуется пить через трубочку. Для некоторых такой сок может обернуться болью в желудке, у кого есть проблемы вроде гастрита или язвы. Кислота может очень негативно подействовать, если этот сок выпить на голодный желудок», — отметила диетолог.

Также Соломатина подчеркнула, что сладкий сок вызывает брожение у здорового человека, в особенности после плотной еды: например, шашлыка или салата. После приема пищи должен пройти минимум час. Кроме того, свежевыжатые соки содержат много сахара, после их употребления резко повышается уровень глюкозы в крови, особенно если выпить сок на голодный желудок.

Свежевыжатые соки нужно пить в меру, подчеркнула Соломатина.

«Если очень хочется, то можно выжать сок из того же апельсина. Но сколько его можно именно съесть: ну один апельсин, ну два апельсина, сока же можно выпить и из трех, и из четырех. Один раз можно выпить, ничего не случится, другое дело — повторять регулярно. Овощные соки менее опасны, но есть случаи достаточно тяжелого отравления (даже выкидыши у беременных). Дело в том, что те овощи, которые ближе к земле (к примеру, свекла и сельдерей), содержат много нитратов. Чрезмерно увлекаться не стоит. И еще там могут содержаться пестициды. Может быть в итоге вред не от самого сока, а именно от того, что в изначальном составе содержится», — предупредила диетолог.

В день стоит пить не больше стакана свежевыжатого сока. Более того, сок должен быть с мякотью, уточнила Соломатина.

Для снижения вреда некоторые соки можно разбавлять водой, посоветовала диетолог. Таким образом в них будет меньше сахара и кислоты.