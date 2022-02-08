Южноуральцы, переболевшие ковидом, могут выписаться без ПЦР

Аргументы Недели. Челябинск → Здоровье 13+

8 февраля 2022, 14:31 Анна Семенова

Тесты для легко и быстро переболевших не понадобятся. Фото: сайт бесплатных иллюстраций pixabay

Роспотребнадзор озвучил новые правила.

Многие челябинцы жалуются на то, что закрыть больничный после перенесенного ковида бывает непросто. Огромные очереди на анализ, долгие дни ожидания результата. И особенно обидно тем, кто находится на самоизоляции после контакта с больным и, не имея никаких симптомов, вынужден стоять в поликлиниках вместе с кашляющими и чихающими, чтобы сдать заветный ПЦР.

В Роспотребнадзоре эти моменты учли. И уже с 6 февраля в силу вступили новые правила, по которым пациенты, лечившиеся больше недели и не имеющие никаких жалоб, могут получить выписку без контрольного мазка. А для тех, кто был в контакте с больным, карантин вовсе отменили.

- Мы сегодня наблюдаем, что симптомы омикрона во многом сходны с симптомами ОРВИ. Выздоровление происходит несколько быстрее, поэтому листок нетрудоспособности и период нетрудоспособности у пациентов становится короче, - говорит зам. главного врача ОКБ №2 Анна Авладеева.

По словам специалистов, в случае с омикроном через 3-4 дня наступает клиническое улучшение, выделение вирусных частиц снижается, и пациенты уже не опасны для окружающих.

Но не стоит думать, что омикрон протекает легко у всех. В группе риска в частности находятся дети, особенно грудные. При появлении признаков респираторной инфекции осмотр врача обязателен.

Кстати, совсем скоро больничные можно будет оформить дистанционно, достаточно будет заполнить анкету на сайте поликлиники.