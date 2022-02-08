Еще один южноуральский город отправил школьников по домам

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8 февраля 2022, 12:49 Анна Семенова

Школьники будут обучаться дома, пока волна пандемии не пойдет на спад. Фото: сайт бесплатных иллюстраций pixabay

На этот раз решили не рисковать здоровьем детей в Златоусте.

Школьники оказались наиболее подвержены штамму «омикрон», коронавирус стремительно распространяется в учебных коллективах. Так как команды на всеобщий переход на дистант из области не поступало, муниципалитеты сами принимают решение. Первыми отправили по домам детей в закрытых городах - Снежинске и Озерске, следом подключился Магнитогорск. Сегодня стало известно, что из-за большого количества заболевших онлайн-обучение ввели в Златоусте. Это касается не только школ, но и кружков и секций. Дата окончания ограничений – 14 февраля.

Всего на карантине по ОРВИ в регионе находятся 62 школы и 2695 отдельных классов, это цифры на понедельник, 7 февраля.



