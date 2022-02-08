Города Челябинской области стали лидерами УрФО по качеству медицинских услуг

Аргументы Недели. Челябинск → Здоровье 13+

8 февраля 2022, 07:22 Татьяна Михайлова Источник: Глав.Индекс

Фото Олега Каргаполова («Вечерний Челябинск»)

Высокие оценки получили два южноуральских мегаполиса.

Телеграм-канал «Глав.Индекс» ранжировал города Уральского федерального округа по качеству медицинских услуг. Основой рейтинга стало всероссийское исследование качества жизни населения городов, в которых проживает свыше 250 тысяч человек. Оно было проведено по итогам 2021 года Финансовым университетом при Правительстве РФ.

На первых двух верхних строчках оказались Магнитогорск и Челябинск. Город металлургов получил 96 баллов за качество медицины, в общероссийском рейтинге городов по качеству жизни он занял 4 место. У областного центра показатели чуть ниже: 77 баллов и 18 место.

Также в тройку лидеров вошел Нижневартовск. Качество медицинской помощи в этом городе оценивается в 76 баллов, населенный пункт занимает 19 место в общероссийском рейтинге. Екатеринбург оказался на 5-м месте, уступив Кургану.