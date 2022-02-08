Города Челябинской области стали лидерами УрФО по качеству медицинских услуг

Высокие оценки получили два южноуральских мегаполиса.
Телеграм-канал «Глав.Индекс» ранжировал города Уральского федерального округа по качеству медицинских услуг. Основой рейтинга стало всероссийское исследование качества жизни населения городов, в которых проживает свыше 250 тысяч человек. Оно было проведено по итогам 2021 года Финансовым университетом при Правительстве РФ.
На первых двух верхних строчках оказались Магнитогорск и Челябинск. Город металлургов получил 96 баллов за качество медицины, в общероссийском рейтинге городов по качеству жизни он занял 4 место. У областного центра показатели чуть ниже: 77 баллов и 18 место.
Также в тройку лидеров вошел Нижневартовск. Качество медицинской помощи в этом городе оценивается в 76 баллов, населенный пункт занимает 19 место в общероссийском рейтинге. Екатеринбург оказался на 5-м месте, уступив Кургану.